В Украине однополые браки не будут легализованы - Президент Украины

23 апреля Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие во встрече Президента Украины Петра Порошенко с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во время своего выступления Его Блаженство отметил, что Украинская Православная Церковь продолжает совершать свое служение на пользу жителей Украины, особенно пострадавшим от вооруженного конфликта на Востоке. Десятки миллионов гривен были предоставлены нуждающимся в виде адресной доставки гуманитарной помощи. Значительная поддержка из епархий УПЦ передается на нужды украинской армии.

Также Предстоятель затронул тему сохранения традиционных семейных ценностей в украинском обществе. В частности, Архипастырь отметил опасности легализации в Украине однополых браков. Было отмечено, что все члены ВСЦиРО разделяют обеспокоенность данной проблемой.

В свою очередь глава государства заявил, что однополые браки не будут легализованы в Украине.

Также в своем слове, Президент подчеркнул, что для Украины неизменным остается уважение к свободе совести и религиозных чувств украинских граждан.

Вместе с тем глава государства отметил: «Я кардинально не допускаю, чтобы государство вмешивалось — и я этого не допущу — в межцерковные отношения. Это дело верующих и церквей».

В конце заседания Петр Порошенко напомнил, что в эти дни большинство украинцев отмечают Лазареву субботу и Вербное воскресенье, а неделей позже Пасху. «Приближение этого праздника еще раз напоминает о важности веры, надежды и любви в нашей жизни», — подчеркнул Петр Порошенко.