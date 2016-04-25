Президент на встрече с главами Церквей говорил о важности создания единой поместной Православной Церкви

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций 23 апреля отметил важность создания единой поместной православной церкви.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства подчеркнул, что общество требует от всех государственных органов работать на единство и надеется на это от религиозных организаций.

«Очевидно, что в сегодняшней ситуации многим верующим трудно согласиться с существующим разъединением украинского православия. Конечно, что я кардинально не допускаю, чтобы государство вмешивалось – и я этого не допущу - в межцерковные взаимоотношения. Это дело верующих и церквей. Но и игнорировать волю народа тоже не гоже, так же как невозможно допустить вмешательство в эти процессы другого государства», - сказал президент.

Он выразил готовность помочь реализовать те решения, которые предложат сами предстоятели Украинских церквей.

«Убежден, что религиозный мир и взаимное уважение, государственно-церковное партнерство является весомым достижением нашего государства и Украина характеризуется церковным миром и согласием со времен независимости. И это наше достояние мы должны беречь и развивать», - сказал Порошенко, отметив, что в этом есть весомая доля усилий Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, которому в этом году исполняется двадцать лет.

Президент напомнил, что 1 мая - великий праздник Пасха. «Приближение этого праздника еще раз напоминает о важности веры, надежды и любви в нашей жизни», - подчеркнул Порошенко.