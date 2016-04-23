Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев Украины с Песахом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сердечно поздравляю вас с Песахом — праздником, который символизирует освобождение еврейского народа от многовекового рабства и обретение желанной свободы.

Революция Достоинства и борьба за свободу и независимость предоставили гражданам Украины уникальный шанс построить новую, процветающую европейскую державу», - отметил президент.

Порошенко пожелал жителям Украины, которые празднуют Песах, «чтобы в ваших семьях царили мир и согласие, в домах — благополучие и достаток, а в сердцах — вера и любовь». И также добавил, чтобы каждый грядущий день приносил радость жизни и наполнял надеждой на счастливое будущее.