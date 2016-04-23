Президент Украины встретился с Предстоятелем Румынской Православной Церкви

В Румынской Православной Церкви существует отдельное православное викариатство для этнических украинцев, объединяющая 32 приходские храмы и три монастыря.

21 апреля, в рамках официального визита в Румынию Президент Украины Петр Порошенко встретился с Предстоятелем Румынской Православной Церкви Святейшим Патриархом Даниилом. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Румынской Патриархии.

Во время беседы Его Святейшество отметил важные духовные и исторические связи между Украиной и Румынией. В частности, Патриарх напомнил о личности святителя Петра Могилы, митрополита Киевского, румына по происхождению, а также преподобного Паисия Величковского, наместника Нямецкой Лавры в XVIII веке, который был родом из Украины.

Ранее сообщалось, что Священный Синод УПЦ 19 апреля принял (Журнал №14) решение благословить Издательскому отделу осуществить перевод на украинский язык трудов преподобного Паисия Величковского.

В свою очередь глава Державы поблагодарил Первосвятителя за усилия, положенные в направлении сближения двух народов, и отметил факт высокого уровня доверия населения Церкви как в Украине, так и Румынии.

Ранее сообщалось, что румынский Министр-делегатвыразил благодарность Блаженнейшему Митрополиту Онуфрий за духовную опеку румын в Украине.

Петр Порошенко рассказал Первосвятителю о стремлении украинцев к возобновлению единства Православной Церкви, которая могла бы быть признана Всемирным Православием.

Также глава Державы призвал Святейшего Патриарха Даниила содействовать удовлетворению религиозных потребностей украинсцев в регионах их компактного проживания в Румынии. В частности, было договорено о создании такого прихода в столице Румынии. Святейший Патриарх проинформировал главу государства, что сейчас в Румынской Православной Церкви существует отдельное Украинское Православное викариатство, которое объединяет 32 приходских храма и три монастыря.

Напомним, недавно секретарь Священного Синода Румынской Православной Церкви епископ Варлаам в беседе с архиепископом Запорожским и Мелитопольским Лукой отметил, что в Украине существует лишь одна каноническая Православная Церковь во главе с ее Предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.