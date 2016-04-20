НБУ ввел в обращение монету, посвященную преподобному Феодосию Печерскому

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету серии «Духовные сокровища Украины», посвященную одному из основателей Киево-Печерской Лавры и ее игумену Феодосию Печерскому. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Уточняется, что на аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины и надписи. Также на монете изображено стилизованное изображение киевских холмов, часовни и на переднем плане – пещеры с монахом, который стоит в молитвенной позе на коленях.

В то же время, на реверсе монеты изображен иконографический образ Феодосия Печерского, который держит свиток с надписями: «Господи,/Во имя/Пресвятой/Богородицы/Матери твоей/Возведенный был/Храм этот – на фоне стилизованного храма, под которым надписи: Феодосий/Печерский/XI в.

Элементом отделки серебряной монеты выбрана локальная позолота, тираж – 3 тыс. штук.