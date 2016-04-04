Минкульт не разрешал строительство многоэтажки в охранной зоне заповедника Святой Софии и Лавры (укр.)

Мінкультури не надавало жодних дозволів на проведення земляних робіт на вул. Лейпцизькій, 13 у Печерському районі Києва для зведення багатоповерхового житлового комплексу з офісними приміщеннями, об’єктами соціально-побутового призначення, банно-оздоровчим комплексом та підземним паркінгом.

Про це йдеться у відповідній заяві, опублікованій на офіційному сайті відомства, повідомляє zik.ua.

У зв’язку із повідомленнями у ЗМІ щодо проведення будівельних робіт на земельних ділянках по вул. Лейпцизькій, 13 та Лейпцизькій, 15 у м. Києві Міністерство культури України у межах своєї компетенції повідомляє.

Мінкульт нагадує, що земельна ділянка по вул. Лейпцизькій, 13 в Печерському районі м. Києва, згідно з історико-архітектурним опорним планом міста Києва, який входить до складу «Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року», затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, а також входить до меж Центрального історичного ареалу міста Києва. Вищезгадана земля розташована в охоронній (буферній) зоні об’єкта культурної спадщини, занесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими будівлями, Києво-Печерська Лавра».

У відомстві підкреслюють, відповідно до вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини, земляні роботи для потреб будівництва на даній території, необхідно здійснювати за проектною документацією, розробленою на підставі відповідного історико-містобудівного обґрунтування та погодженою в порядку, встановленому законодавством і державними нормами, у тому числі з Міністерством культури України, як центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.

«Дозвіл на проведення земляних робіт для потреб будівництва на території вказаної земельної ділянки необхідно отримати у встановленому порядку у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини (Мінкультури)», – наголошується у заяві.

«Проектна документація об’єкта «Багатоповерховий житловий комплекс з офісними приміщеннями, об’єктами соціально-побутового призначення, банно-оздоровчим комплексом та підземним паркінгом на вулиці Лейпцизькій, 13 у Печерському районі м. Києва», була погоджена Державною службою з питань національної культурної спадщини 28.08.2008 за № 22-2251/35. Однак, дозволів на проведення земляних робіт по вул. Лейпцизькій, 13 Міністерством культури України не наддавалось», – повідомили у відомстві.

Враховуючи викладене, Міністерство культури України листами від 17.11.2015 № 2454/10/14-15 та від 04.01.2016 № 26/10/13-16 зверталось до ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд», Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві стосовно зупинення проведення будь-яких земляних робіт на вул. Лейпцизькій, 13 у м. Києві у зв’язку із відсутністю відповідного дозволу на їх проведення і здійснення контролю з боку Департаменту за виконанням вимог Мінкультури.

Окрім того, Міністерство зверталося щодо порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини до Слідчого управління ГУ МВС України у м. Києві (лист від 17.11.2015 № 2454/10/14-15).

Також Мінкультури повідомляє, що станом на сьогодні, до Міністерства не подавалась і, відповідно, не погоджувалась проектна документація та не надавались дозволи на проведення будівельних робіт на земельній ділянці по вулиці Лейпцизькій, 15.

«Здійснення робіт на території історичного ареалу міста Києва і, зокрема, на земельних ділянках по вул. Лейпцизькій, 13 та Лейпцизькій, 15 без дозволів органів охорони культурної спадщини містить ознаки правопорушень, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини», – йдеться у повідомленні. – З огляду на це, ситуація потребує рішучої та невідкладної реакції органів державного нагляду (контролю) за будівництвом та правоохоронних інституцій на підставі норм чинного законодавства з метою припинення незаконних будівельних робіт у охоронній зоні об’єкта культурної спадщини, занесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими будівлями, Києво-Печерська Лавра».

Як раніше повідомлялося, в охоронній зоні заповідника «Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра» незаконно забудовують вали Київської фортеці.