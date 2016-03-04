На сайте Президента появилась петиция о недопущении передачи Малой Софии в пользование УПЦ КП

17:51, 04 марта 2016
Государство
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Сегодня на официальном сайте Президента Украины была зарегистрирована электронная петиция «О недопущении передачи памятника архитектуры национального значения – Трапезной (Малой Софии) Национального заповедника «София Киевская» в пользование УПЦ КП».

Автором обращения к Президенту является председатель Правления Попечительского Совета Национального заповедника «София Киевская» Федор Зернецкий. 

В петиции отмечается, что попытка Министерства культуры Украины заставить заповедник заключить договор о безоплатном пользовании УПЦ КП памятником архитектуры национального значения – Трапезной (Теплой или Малой Софией) – «является прямой угрозой существованию целостного комплекса уникального заповедника, что приведет к потере им статуса объекта под охраной ЮНЕСКО».

«Решение Министерства о согласовании такой передачи уже вызвало шквал возмущения у музейного сообщества и является заполитизированным, принятым втайне от общественности, экспертного и профессионального сообщества. Оно грубо нарушает обязательства Украины, принятые ею после ратификации Конвенции об охране всемирного наследия, и целый ряд других международных обязательств», - говорится в петиции.

«Поскольку при согласовании передачи Малой Софии в пользование религиозной организации Министерство проигнорировало мнение представительства ЮНЕСКО в Украине и других международных организаций по охране памятников, требуем отменить данное согласование», - говорится в обращении.

Также автор петиции призывает Президента Украины не допустить в будущем передачи Малой Софии в пользование УПЦ КП.

Как сообщается на сайте главы государства, «электронная петиция, адресованная Президенту Украины, рассматривается при условии сбора в ее поддержку не менее 25 тысяч подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня обнародования петиции».

Напомним, что сегодня отмечается День памяти святого благоверного князя Ярослава Мудрого, который построил Софийский собор.

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