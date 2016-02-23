Власть продемонстрировала неготовность к межконфессиональному диалогу, передав Теплую Софию УПЦ КП - Кость Бондаренко

Передача УПЦ Киевского патриархата храма Малой (Теплой) Софии на территории Национального заповедника «София Киевская» свидетельствует о том, что власть не готова поддерживать межконфессиональный диалог в Украине, а выступает на стороне только одной из конфессий.

Об этом заявил политолог, руководитель Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко, сообщает Центр информации УПЦ.

«Правительство, политики взяли на себя несвойственные им функции, ибо вмешались в церковную жизнь, чего они не имели права делать, поскольку Церковь отделена от государства, и, соответственно, государство от Церкви также должно быть отделено», – отметил Кость Бондаренко.

«В этой ситуации, если есть нерешенный церковный конфликт в Украине, если есть спорный момент, связанный с принадлежностью собственности, и эта церковь (Малая София – ЦИ) функционирует как музей, не стоило властям переходить границы дозволенного и становиться на сторону одной из конфессий, сея таким образом раздор и, фактически, ставя под сомнение легитимность своего решения», – подчеркнул политолог.

По его словам, «это ошибочное решение нужно было как можно скорее исправить», однако проведение УПЦ Киевского Патриархата 21 февраля первого богослужения в храме Малой Софии, по его мнению, свидетельствует о том, что «не было сделано никаких выводов».

Как сообщалось, Министерство культуры Украины по поручению Премьер-министра рассмотрело и удовлетворило обращение УПЦ Киевского патриархата относительно передачи в пользование храма Малой (Теплой) Софии, о чем вице-премьер и министр культуры Вячеслав Кириленко сообщил 19 февраля.

Известно, что Кириленко является членом «высшего церковного совета УПЦ КП».

Решение Минкульта вызвало негативную реакцию специалистов-музейщиков, Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест (ІСОМОЅ), правозащитников, политологов, политиков, общественности.

В комментарии, распространенном Синодальным информационно-просветительским отделом Украинской Православной Церкви, отмечалось, что Кабмин открыто протежирует интересы одной из конфессий – УПЦ КП – что является проявлением неуважения чиновниками Конституции Украины, которая определяет равенство всех граждан перед законом.

Несмотря на общественный резонанс, представители УПЦ КП 21 февраля провели богослужение в храме Малой Софии.