Передача части Софии Киевской одной конфессии может привести к новым конфликтам в обществе - Андрей Ермолаев

Решение правительства о передаче в пользование УПЦ Киевского патриархата одного из храмов Национального заповедника «София Киевская» ("Теплой" или "Малой Софии") создает предпосылки для новых конфликтов в обществе. Об этом заявил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев, сообщает Центр информации УПЦ.

«София Киевская – это, в первую очередь, национальная достопримечательность. Весь комплекс, который связан с историей Православия, политической историей, историей культуры – это наследие каждого украинца, независимо от его вероисповедания или конфессиональной принадлежности. И попытка передать часть комплекса отдельной конфессии, на мой взгляд, является моральным преступлением», – отметил Андрей Ермолаев.

«Вопрос даже не в этой конфессии. Вопрос в том, что власть, к сожалению, сама побуждает к новым конфликтам между гражданами, пытаясь использовать ради своей монополии идеологической политики такие знаковые сферы как вера, как культурное наследие, как историческая память. Правительство само формирует условия для недопонимания, для нового напряжения и сталкивания лбами наших граждан. Такие действия недопустимы», – подчеркнул эксперт.

По мнению Андрея Ермолаева, решение о передаче в пользование УПЦ КП "Теплой Софии" должно быть заблокировано.

«Нужно сейчас сделать все, чтобы это решение было заблокировано. Недопустимо доводить до каких-то открытых столкновений на межконфессиональном уровне, на гражданском уровне. Но, от обратного, это решение должно получить соответствующую оценку со стороны общественности и различных конфессий, которые сейчас должны понять, что их сознательно подталкивают к конфликту», – отметил Андрей Ермолаев.

Также он выразил надежду, что соответствующую оценку этому шагу правительства дадут представители депутатского корпуса, которые понимают, «как важно сейчас проводить взвешенную политику примирения, недопущения любой идеологической монополии, в частности в таких решениях, которые касаются национального культурного наследия».

«Правительство вообще вышло за пределы своей компетенции. Надеюсь, что и со стороны правовых институтов мы получим надлежащую своевременную оценку этих действий. София Киевская была и остается национальным, культурным и духовным наследием всего народа, и должен быть равный доступ к использованию этого наследия всеми гражданами», – подчеркнул директор Института стратегических исследований «Новая Украина».