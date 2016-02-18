Ученый-музейщик уверен: когда в ЮНЕСКО услышат о передаче УПЦ КП церкви в Софии Киевской, будет международный скандал

Трапезную церковь возле Софийского собора в Киеве передают в безвозмездное пользование священникам УПЦ Киевского Патриархата для возобновления богослужений. Об этом пишет экс-сотрудник Национального заповедника "София Киевская" Тимур Бобровский.

Фото постановления Министества культуры ученый опубликовал на своей странице в Facebook.

Церковь была специально оборудована для проведения выставок. В одной из комнат реставраторы расчистили и музеефикувалы фрагмент пола XVIII века. Все за государственные средства.

"Теперь все это будут снова менять. При этом сократят экспозиционные площади заповедника, скроют в запасники ценные экспонаты, перекроют указанные музеефицированы остатки. Ради чего?", - пишет Тимур Бобровский.

Когда об этом узнают в ЮНЕСКО, будет скандал, уверен ученый.

"Потому что решение принималось без разработки менеджмент плана, а потому не просчитаны риски, потому что сделано это без обсуждения со специалистами, без консультаций самым ЮНЕСКО", - пишет он.

"Теплая София" - бывшая трапезная церковь Софийского монастыря. Является памятником архитектуры украинского барокко. Построена в 1722-1730 годах. 1822 перестроена на отапливаемую церковь Рождества Христова. С тех пор, в отличие холодном зимой собору, получила название "Теплой". В составе комплекса монастырских сооружений собора Святой Софии внесена в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО под № 527.

gazeta.ua