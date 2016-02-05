В Киеве началась масштабная реконструкция храмов

В столице начались масштабные работы по реставрации культовых сооружений, о ремонте которых власти не вспоминали десятилетиями. Сейчас на ремонте находится Андреевская церковь, которую полностью закрыли защитным материалом, а также костелы Св. Николая и Св. Александра. Мы выясняли, когда храмам вернут прежний вид и во сколько обойдется их ремонт.

Церковь в «рубашке»

Близко подойти к Андреевской церкви горожане пока не могут. Она окутана защитным материалом, как в рубашке. Своеобразный шатер даже установили над крутой чугунной лестницей, ведущей к храму. «Во время обследования техсостояния ступеней мы обнаружили дефекты. Чтобы отремонтировать лестницу, нам пришлось ее разобрать. Дошли до кирпича, и оказалось, что он разваливается. Проект реставрации лестницы уже разработали, ждем, когда все просохнет, и продолжим работу. А чтобы уберечь ее от снега, накрыли защитной пленкой», — рассказала «Сегодня» гендиректор Нацзаповедника «София Киевская» Неля Куковальская.

Что касается самой церкви, то гендиректор пояснила: «В прошлом году мы сделали реставрацию трех частей фасада храма, а на четвертом провели расчистку. Но технология реставрации такова, что температура не позволила завершить работу. То, что сейчас укутано защитной пленкой, — это четыре главы храма. Их усилили, поскольку они находились в плачевном состоянии. Весной начнем их реставрацию и центрального купола храма». Чтобы полностью завершить работы на Андреевской церкви, необходимо более 10 млн грн. Все внешние работы завершим к концу года».

Костелы

Часть шпиля костела Св. Николая на Большой Васильковской завернули в сине-черный целлофан, но для посетителей вход открыт. «Совместно с Минкультом был разработан проект реставрации костела. Сейчас проводятся противоаварийные работы его крыши. Основную ее часть, сделанную из стариной черепицы, мы отремонтировали в прошлом году, а в этом — занимаемся реставрацией башен. Всю старинную черепицу мы пересмотрели, ту, которая была треснутая, заменили, а это около 30%, старую — обработали спецраствором, чтобы она могла еще долго служить», — поясняет Руслан Садливский, инженер Национального дома органной и камерной музыки, который находится в костеле.

Защитная пленка на шпиле костела — тоже неспроста. «С него мы сняли цинковые элементы декора, сделанные в начале прошлого века, и отдали их на реставрацию. Через несколько недель их начнут возвращать на место, и пленку снимем. Завершить полностью работы с крышей планируем к осени. При наличии финансирования из госбюджета приступим и к реставрации фасадов здания», — говорит Садливский. Кроме того, около полугода ремонтируют крышу костела Св. Александра на ул. Костельной. Рабочие заканчивают ремонт конструкций, на которых держится его купол.

70 объектов для реставрации

«Всего в Украине порядка 70 объектов культурного наследия, которые нуждаются в проведении реставрационных работах. Среди них не только костел св. Николая и Андреевская церковь, где они уже проводятся, но и София Киевская, Киево-Печерская лавра. В этом году на такие объекты будут выделены средства — речь идет о нескольких десятках миллионах гривен. Что касается работ в костеле св. Александра — их проводят за средства церковной общины», — рассказал нам завсектором Госреестра недвижимых памятников архитектуры Минкультуры Яков Дихтяр.

"Сегодня"