Порошенко также прокомментировал споры в Украине о дате празднования Рождества

В условиях вооруженного конфликта на Донбассе вопрос создания единой поместной церкви является чрезвычайно актуальным для Украины.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал на своей пресс-конференции.

"Вопрос создания единой поместной церкви является чрезвычайно актуальным и здесь я буду приветствовать любые шаги, которые прихожане, верующие будут делать для того, чтобы в Украине, особенно в этих трудных условиях, была единая церковь", - заявил он.

Порошенко также прокомментировал споры в Украине относительно даты празднования Рождества Христова.

"Украинцы – очень мудрые люди. И точно уж не дело светской власти сверху навязывать им даты празднования. Не дай Бог кто-то будет заставлять людей праздновать в тот день и не праздновать в другой. Это приведет к расколу. Люди пусть празднуют тогда, когда им нравится", - подытожил Порошенко.

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