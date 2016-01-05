В Сумской области во время рождественских богослужений охрану порядка будут обеспечивать 140 правоохранителей
В Сумской области во время рождественских богослужений охрану общественного порядка будут обеспечивать около 140 правоохранителей.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области, в ночь с 6 на 7 января на территории области в более чем в 130 храмах и культовых сооружениях состоятся рождественские богослужения, участие в которых примут около 10 тысяч верующих.
«Чтобы обеспечить надлежащий порядок и спокойствие, мы наладили соответствующую работу с органами местного самоуправления и другими правоохранительными структурами. Провели встречи с председателями религиозных общин и настоятелями храмов по недопущению конфликтов на межконфессиональной почве. Обеспечивать общественную безопасность и порядок на этих мероприятиях будут около 140 сотрудников полиции», – отметил заместитель начальника ГУ Нацполиции в области Владимир Бабич.
Сотрудники полиции призвали жителей и гостей области быть осмотрительными и внимательными во время нахождения в местах массового скопления людей, не злоупотреблять спиртным и соблюдать общепринятые нормы общественного поведения.