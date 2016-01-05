Кабмин утвердил план мероприятий в связи с 75-й годовщиной трагедии Бабьего Яра

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий в связи с 75-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.

Соответствующее распоряжение от 30 декабря 2015 г. № 1410-р опубликовано на Правительственном портале.

В частности, планируется проведение 29 сентября 2016 года траурных мероприятий на территории Национального историко-мемориального заповедника “Бабий Яр” с участием президента Украины, премьер-министра, председателя Верховной Рады, председателя Киевской городской госадминистрации, представителей государственных органов и учреждений, личного состава Вооруженных Сил, общественных организаций, в том числе международных, духовенства, дипломатического корпуса иностранных государств.

Кроме того, предполагается закладка памятного знака на месте сооружения Мемориального музея.

Госкомтелерадио в течение года поручено обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий в связи с 75-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.