Порошенко поздравил украинцев с Днем Святого Николая
11:07, 19 декабря 2015Государство
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Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Святого Николая.
Об этом сообщается на его странице в Facebook.
Порошенко в поздравлении пожелал мира и благополучия каждой семье.
"Поздравляю всех - взрослых и маленьких украинцев с Днем Святого Николая! Мира и благополучия каждой украинской семье", - говорится в сообщении.
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