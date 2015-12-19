Порошенко поздравил украинцев с Днем Святого Николая

11:07, 19 декабря 2015
Государство
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Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Святого Николая.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Порошенко в поздравлении пожелал мира и благополучия каждой семье.

"Поздравляю всех - взрослых и маленьких украинцев с Днем Святого Николая! Мира и благополучия каждой украинской семье", - говорится в сообщении.

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