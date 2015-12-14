Если Киево-Печерскую лавру отдадут УПЦ КП, Россия может пойти на Киев - директор Департамента по делам религий

После того, как Киево-Печерскую лавру отдадут в подчинение Киевскому патриархату, Российская Федерация может ввести войска в украинскую столицу. Прикрываясь причиной защиты верующих своей церкви. Об этом в комментарии Gazeta.ua заявил директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш.

Он прокомментировал петицию на сайте горсовета относительно переподчинения Киево-Печерской лавры Киевскому патриархату.

"Можно только представить, если даже теоретически кто-то попытается изменить принадлежность Киево-Печерской лавры - это вызовет международный скандал, который использует Россия. Учитывая ее методы ведения внешней политики, она может даже ввести в столицу войска, чтобы защитить верующих своей церкви", - сказал он.

"Петиция - весомый общественный факт, который надо слушаться, понимать, осознавать. Но законодательство не предусматривает того, что любая религиозная организация может накладывать вето на другую организацию. Мнение одного сообщества или общины никак не означает, что можно прекратить функционирование иной религиозной общины", - подчеркнул он.

По материалам gazeta.ua