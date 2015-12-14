На Соборной площади Киево-Печерской лавры 100 курсантов Киевского военного лицея создали слово UNESCO

17:21, 14 декабря 2015
Государство
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На территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника состоялся флешмоб в честь 25-летия внесения объекта "Киев: собор Святой Софии с прилегающими монастырскими зданиями, Киево-Печерская лавра" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает пресс-служба Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

"На Соборной площади Киево-Печерской лавры 100 курсантов Киевского военного лицея имени Ивана Богуна приняли участие в флешмобе и создали живое слово UNESCO", - сообщили в пресс-службе.

Цель флешмоба - напомнить о важности сохранения культурного достояния Украины для мира.

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