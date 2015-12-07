Президент Украины поздравил иудеев с праздником Хануки
18:11, 07 декабря 2015Государство
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Петр Порошенко поздравил иудеев по случаю праздника Хануки. В тексте, выложенном на сайте Администрации Президента Украины, в частности есть такие строки:
«Поздравляю вас с Ханукой - праздником, символизирующим победу света над тьмой, добра над злом, веры над безнадежностью.
Сегодня, когда свободолюбивый украинский народ демонстрирует непокорность духа, защищает независимость и отстаивает свое право на достойное будущее, взаимопонимание, поддержка и милосердие имеют решающее значение».
Президент пожелал соотечественникам крепкого здоровья, семейного уюта, счастья и достатка.
«Пусть в ваших сердцах горит свет веры и надежды», - говорится в поздравлении.
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