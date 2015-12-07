Президент Украины поздравил иудеев с праздником Хануки

Петр Порошенко поздравил иудеев по случаю праздника Хануки. В тексте, выложенном на сайте Администрации Президента Украины, в частности есть такие строки:

«Поздравляю вас с Ханукой - праздником, символизирующим победу света над тьмой, добра над злом, веры над безнадежностью.

Сегодня, когда свободолюбивый украинский народ демонстрирует непокорность духа, защищает независимость и отстаивает свое право на достойное будущее, взаимопонимание, поддержка и милосердие имеют решающее значение».

Президент пожелал соотечественникам крепкого здоровья, семейного уюта, счастья и достатка.

«Пусть в ваших сердцах горит свет веры и надежды», - говорится в поздравлении.