Президент Украины посетил украинский собор Святой Софии в Риме

19 ноября Президент Украины Петр Порошенко, который осуществляет официальный визит в Италию и Святой Престол, вместе с женой посетил Украинскую базилику Святой Софии в Риме, где состоялась молитва за Украину и встреча с украинской общиной. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

После приветствия гостя владыка Дионисий Ляхович, Апостольский Визитатор для Украинских греко-католиков в Италии и Испании, рассказал Главе Украинского государства о душепастырстве, которое осуществляется в более чем 140 украинских греко-католических общинах в Италии.

«Мы в этом соборе, как и других храмах, молимся за мир и благополучие Украины. В частности, теперь, в этот горький период нашей истории, - добавил епископ, - руководителям нашего государства и всем нам очень нужен свет Софии, Божьей мудрости».

Владыка Дионисий прочитал молитву за украинский народ, написанную праведным слугой Божьим митрополитом Андреем Шептицким, после чего хор студентов Папской Украинской Коллегии святого Иосафата спел духовный гимн Украины "Боже Великий, Единый...», который в молитвенном порыве подхватили все присутствующие в храме.

После молитвы президентская чета спустилась в крипту, где покоятся выдающиеся представители украинской диаспоры, после чего состоялось возложение цветов у памятника Тарасу Шевченко, а также - встреча с общественностью.