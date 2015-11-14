Председатель Верховной Рады: Однополых браков в Украине не будет

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман убежден, что однополые браки в Украине никогда не легализируют, поскольку нужно утверждать семейные ценности.

Об этом он заявил, призывая депутатов поддержать законопроект №3442, дополняющий антидискриминационную статью действующего трудового кодекса понятиями “сексуальная ориентация” и “гендерная идентичность”, сообщает ИРС.

“Мы выступаем с вами за семейные ценности. И ни в коем случае, – я слышу какие-то фейки, которые говорят о том, что в Украине могут быть хоть какие-то однополые браки – не дай Бог, чтобы это произошло. И мы никогда это не будем поддерживать”, – заявил Владимир Гройсман.

"Очевидно, что нам нужно утверждать семейные ценности", – подчеркнул Председатель Верховной Рады Украины.

Он пояснил, что, поддерживая запрет дискриминации лиц, принадлежащих к сексуальным меньшинствам, парламент лишь демонстрирует: "Мы согласны и способны выполнять свои обязательства перед миром. И мы готовы быть частью цивилизованного европейского мира".

"И еще раз подтверждаю: и семейные ценности для нас являются основными, и никаких однополых браков в Украине и быть не может. Это моя позиция и большинства депутатских фракций украинского парламента и парламентариев", – заявил Владимир Гройсман после завершения голосования.