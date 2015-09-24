Президент Порошенко поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-байрам

Президент Украины Петр Порошенко поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-байрам, сообщает сайт president.gov.ua.

В опубликованном пресс-службой главы государства обращении написано:

«Искренне поздравляю вас с праздником Курбан-байрам - днем, объединяющим вокруг ценностей жертвенности, добра и милосердия.

Сегодня мусульмане Украины демонстрируют патриотизм, гражданское согласие, отстаивают единство страны во имя независимости, правды и свободы.

Убежден, что совместными усилиями мы преодолеем все трудности и построим общую для всех нас мирную и процветающую страну».