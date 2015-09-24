Президент Порошенко поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-байрам
23:03, 24 сентября 2015Государство
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-байрам, сообщает сайт president.gov.ua.
В опубликованном пресс-службой главы государства обращении написано:
«Искренне поздравляю вас с праздником Курбан-байрам - днем, объединяющим вокруг ценностей жертвенности, добра и милосердия.
Сегодня мусульмане Украины демонстрируют патриотизм, гражданское согласие, отстаивают единство страны во имя независимости, правды и свободы.
Убежден, что совместными усилиями мы преодолеем все трудности и построим общую для всех нас мирную и процветающую страну».
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