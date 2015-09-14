Президент поздравил иудеев Украины с праздником Рош ха-Шана

Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев Украины с праздником Рош ха-Шана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Сердечно поздравляю вас с Рош-Гашана - еврейским Новым годом - праздником очищения и обновления души. Уважаю устремления еврейской общины Украины, которая последовательно отстаивает европейские ценности, является активным участником общественных процессов, прилагает значительные усилия для сохранения мира и благосостояния в государстве», - отметил Петр Порошенко.

Он пожелал иудеям крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.