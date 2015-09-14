Президент поздравил иудеев Украины с праздником Рош ха-Шана
11:35, 14 сентября 2015Государство
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев Украины с праздником Рош ха-Шана.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
«Сердечно поздравляю вас с Рош-Гашана - еврейским Новым годом - праздником очищения и обновления души. Уважаю устремления еврейской общины Украины, которая последовательно отстаивает европейские ценности, является активным участником общественных процессов, прилагает значительные усилия для сохранения мира и благосостояния в государстве», - отметил Петр Порошенко.
Он пожелал иудеям крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
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