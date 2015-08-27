Руководитель Донецкой области призвал молиться о мире на Донбассе

В Краматорске 20 августа состоялся круглый стол с участием представителей украинской власти и религиозных организаций Донецкой области.

Председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский призвал представителей всех конфессий в своих богослужениях молиться за мир и спокойствие на Донбассе и во всей Украине, сообщает Институт религиозной свободы.

Участники встречи обсудили пути взаимодействия в вопросах духовно-нравственного развития населения региона. Руководитель Донецкой области пообещал содействовать любой религиозной организации, чья деятельность направлена на помощь людям, а также на восстановление мира и спокойствия в регионе.

“Сегодня мы начинаем диалог областной власти и церкви. Это первая, но, надеюсь, не последняя подобная встреча”, –отметил глава области.

В ходе встречи религиозные деятели рассказали, что основной проблемой нравственно-духовного состояния населения Донецкой области, как на временно оккупированных территориях, так и на контролируемых украинской властью, является высокий уровень ненависти и озлобленности. Павел Жебривский подчеркнул, что наибольшим доверием сегодня в обществе, согласно опросам, пользуется церковь, которая может содействовать снижению градуса вражды в обществе.

“У нас другого государства нет, и никто кроме нас самих не построит в Украине достойной жизни. Когда мы совместно возьмемся за восстановление государства, тогда все у нас будет: и достойные пенсии и зарплаты, и демократия. У нас будет процветающая европейская страна”, – обратился глава Донецкой ОГА к священнослужителям.

Обсуждая пути сотрудничества между церквями и властью, руководитель области рассказал о готовящемся открытии на линии разграничения логистических центров и их роли. При этом Павел Жебривский предложил священникам приезжать для работы на этих площадках. С этой целью госадминистрация изучает возможность организации часовни и места для беседы священников с людьми.

Еще один проблемный аспект в сфере духовности, на который обратили внимание представители конфессий, – это обеспечение равенства церквей, гарантированного Законом Украины «О свободе совести и религиозных организациях». На это Павел Жебривский заявил, что равенство всех церквей непременно будет соблюдено.

“Ключевой вопрос – это не сеять раздор, ненависть, а способствовать консолидации общества. Это те направления, на которые мы обязательно будем акцентировать свое внимание. Мы не будем выделять одну церковь на территории Донецкой области, потому что каждый имеет право исповедовать свою религию”, – подчеркнул председатель Донецкой ОГА.

Также он отметил как важный момент работу с молодежью, детьми и их нравственное воспитание. “Одна из ключевых задач – это создание новой украинской донецкой элиты. Над этим я буду работать”, – отметил руководитель области.

Священнослужители поделились своими успехами на поприще благотворительности и рассказали о проблемах своих прихожан на оккупированных территориях. При этом, не смотря на существующие трудности, большая часть церквей не сворачивает свою деятельность на территориях за линией фронта и в меру своих сил старается помочь своей пастве и всем нуждающимся.

Встреча завершилась совместной молитвой о мире и согласии на Донбассе и во всей Украине.