Президент утвердил стратегию защиты прав человека, включая религиозную свободу

Национальная стратегия в области прав человека направлена на объединение украинского общества вокруг понимания ценности прав и свобод человека, которые защищаются на основе принципа равенства и без дискриминации.

Документ утвержден Указом Президента Украины от 25 августа 2015 года № 501/2015, сообщает Институт религиозной свободы.

Кроме различных аспектов защиты прав человека Национальная стратегия отчасти касается проблематики свободы вероисповедания. В частности, с целью обеспечения реализации права на свободу мирных собраний и права на свободу объединений предполагается "усовершенствование процедуры государственной регистрации религиозных организаций и согласования мирных собраний религиозного характера".

Как сообщал ИРС, действующие положения части пятой статьи 21 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» на сегодня противоречат статье 39 Конституции Украины и дискриминируют верующих граждан и религиозные организации, поскольку предусматривают разрешительный характер и 10-дневный срок для уведомления об организации публичного мирного мероприятия религиозного характера.

Кроме этого, для создания эффективной системы предотвращения и противодействия дискриминации Национальная стратегия ставит задачу "обеспечить эффективное расследование преступлений, совершенных по мотивам расовой, национальной, религиозной и другой нетерпимости, и привлечения виновных лиц к ответственности".

Однако другие проблемные вопросы в сфере религиозной свободы и деятельности религиозных организаций не нашли свое отражение в Национальной стратегии в области прав человека.

В то же время у Кабинета Министров Украины есть возможность расширить практические аспекты этого документа при разработке Плана действий по реализации Национальной стратегии на период до 2020 года. Согласно Указу Президента Украины на это Правительству отведен трехмесячный срок и предусмотрено обязательное привлечение представителей общественности.