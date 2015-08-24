Президент принял участие в молитве за Украину вместе с представителями различных религиозных конфессий

24 августа в День независимости Украины президент Петр Порошенко вместе с семьей принял участие в объединенной молитве за Украину вместе с представителями различных религиозных конфессий, сообщает сайт president.gov.ua.

В Софийском соборе предстоятели церквей и руководители религиозных организаций провозгласили молитвы за наше государство. Они просили Украине мира и процветания, а ее народу и тем, кто защищает государство, - Божьей защиты и благословения.

Молитвы произнесли Предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; Верховный архиепископ Киево-Галицкий Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук; Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет; епископ Украинской православной церкви в Канаде (представитель Вселенского патриарха) Иларион; архиепископ Киево-Житомирской епархии Римско-католической церкви в Украине Петр Мальчук; главный раввин Объединения иудейских религиозных организаций Яков Дов Блайх; муфтий Духовного управления мусульман Украины Тамим Ахмед; президент Украинского библейского общества Григорий Комендант.

После этого хор исполнил духовный гимн «Боже Единый, Великий, нам Украину храни!», а семья Президента установила свечи.