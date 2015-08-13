Эксперт говорит об отсутствии надежных методик определения религиозных предпочтений украинцев

Из-за отсутствия надежных методик определения реального соотношения религиозных предпочтений украинцев, опросы часто дают лишь показатель религиозных симпатий, ничего не говоря о реальной воцерковленности респондентов.

Такое мнение высказал эксперт Департамента гуманитарной и социальной политики Секретариата Кабинета Министров Украины Юрий Решетников, сообщает Центр информации УПЦ.

«Когда человека спрашивают к какой Церкви он принадлежит: к Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, или к УПЦ Киевского Патриархата, и он выбирает второе, совсем не обязательно, что он при этом является верным Киевского Патриархата. Часто такие опросы только дают показатель религиозных симпатий, ничего не говоря о реальной воцерковленности респондентов», – отмечает Решетников.

«Проблема заключается в отсутствии надежных методик определения реального соотношения религиозных предпочтений. В то же время, по моему мнению, сравнение результатов соответствующих социологических исследований за несколько последних лет, могут давать определенную картину динамики изменений конфессиональных предпочтений граждан Украины», – сообщает эксперт.

Говоря о статистике приходов той или иной конфессии, он подчеркивает, что следует учитывать реальную численность религиозных общин.

«Практически в каждой конфессии есть общины которые были зарегистрированы, но в силу тех или иных причин практически не действуют. Или общины, которые практически прекратили свое существование, но не сняты с регистрации. Также следует учитывать процессы «миграции» отдельных приходов, что не всегда сопровождается изменениями в их уставных документах», – говорит эксперт.