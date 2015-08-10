Государство может лишь содействовать объединению Церквей, а не стимулировать этот процесс – эксперт

Государственная власть не вправе стимулировать объединение религиозных общин, она может лишь способствовать этому процессу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, такое мнение высказал эксперт Департамента гуманитарной и социальной политики Секретариата Кабинета Министров Украины Юрий Решетников, ссылаясь на Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

"Не вызывает сомнений, что объединение Православия в Украине является чрезвычайно важным для общественной стабильности и развития государства. В то же время осознание этого может создать искушение перед представителями государственных институтов стимулировать этот процесс, не дожидаясь готовности к такому объединению со стороны верующих соответствующих Церквей и снятия в результате переговорного процесса проблемных вопросов, которые создают препятствия для такого объединения", – отмечает Решетников.

По его словам, "провозгласив, что то или иное объединение является делом национальных интересов, государство в лице своих соответствующих представителей загоняет себя в ловушку: или доводить провозглашенное до логического завершения всей мощью своего аппарата, пренебрегая при этом позицией представителей соответствующих религиозных сообществ, или искать виновных и обвинять их в антигосударственной позиции, если такое объединение вследствие неготовности к нему верных соответствующих сообществ не произошло".

"Глубоко убежден, что это не соответствует демократическим принципам, в частности в сфере государственно-конфессиональных отношений, и европейским ценностям, к которым мы стремимся, так и не способствует нормальным отношениям между государственными и религиозными институтами", – подчеркивает эксперт.

Что касается совместных молитвенных мероприятий, Решетников отмечает, что их проведение должно предполагать понимание государственными служащими всей деликатности религиозной сферы.

«Очевидно, что такого понимания сейчас многим не хватает: как чиновникам, так и журналистам. Поэтому, к сожалению, такое впечатление, что часто срабатывает простая логика: общий молебен – хорошее дело, поэтому те, кто не принял в нем участие – плохие, независимо от причин. Но такая прямолинейность способна лишь вредить гармоничному развитию государственно-конфессиональных отношений и способствовать разжиганию межрелигиозных противостояний», – подчеркивает Решетников.

Как сообщалось в СМИ, на недавней встрече с Всеукраинским Советом Церквей Президент Украины Петр Порошенко отметил, что государственую власть радует, когда намечается прогресс в объединительных церковных процессах, но не будет прибегать к давлению.

Ранее председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука во время торжеств в годовщину освобождения города Лисичанска заявил, что «все церковные мероприятия здесь будут проводиться совместно».