Национальный банк Украины презентовал памятную монету "Киевский князь Владимир Великий" (фоторепортаж)

Национальный банк Украины 24 июля вводит в обращение памятную монету "Киевский князь Владимир Великий", посвященную выдающемуся государственному и политическому деятелю, создателю средневековой европейской державы Руси - князю Киевскому Владимиру Великому, и чтит его память в связи с 1000-летием преставления.

Как отметил заместитель Председателя Национального банка Украины Яков Смолий, памятная монета введена в обращение в преддверии государственного праздника Украины, введенного в 2008 году, – Крещение Киевской Руси-Украины.

"Презентуя новую монету, хочу подчеркнуть, что в своей нумизматической деятельности Национальный банк Украины постоянно обращается к нашим истокам, пытается осветить самые важные и интересные события и фигуры тысячелетней истории нашего государства. Одна из таких знаковых фигур для Украины – князь Владимир Великий, основатель и покровитель нашей государственности", – сказал Яков Смолий.

По его словам, в 2000, 2008 и 2013 годах Национальным банком Украины уже выпускались памятные монеты, посвященные князю Владимиру и Крещению Киевской Руси.

"Такое частое обращение к памяти Владимира Великого не является случайным. Свое княжение в Киеве он начал с реформ: провел административную реформу, обеспечив территориальное единство государства, реформировал законодательство, прилагал большие усилия к развитию Киева, начал чеканку собственных монет (златников и сребреников), способствовал утверждению христианства как государственной религии", – пояснил Яков Смолий.

Он также напомнил, что в декабре 1991 года постановлением Верховной Рады Украины "Об утверждении названия и характерных признаков денежной единицы Украины" определено, что на банкноте номиналом 1 гривня размещается портрет Владимира Великого, а в октябре 2004 года в оборот было введено обиходную монету номиналом 1 гривна с его изображением (находится в обращении и сейчас).

По словам директора Департамента денежного обращения Виктора Зайвенка, концепция памятной монеты "Киевский князь Владимир Великий" раскрывает основные созидательные деяния князя Владимира Великого: "Поэтому на аверсе монеты мы видим изображение одной из первых монет Киевской державы – сребреника, и фрагмент застройки древнего Киева, справа и слева от которого – холмы с названиями племен, которые населяли эту территорию. На реверсе в центре изображен киевский князь Владимир Великий, вокруг него четыре медальона, что показывают главные деяния князя: чеканка монет, присоединение новых территорий и защита границ государства, экономическое развитие и торговля, крещение населения и утверждение христианства как государственной религии".

"УНИАН-Религии" - по информации пресс-центра Национального банка Украины.

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