Кириленко рассказал о молебне и заседании глав Церквей к 1000-летию преставления князя Владимира

28 июля в Киеве пройдет торжественный молебен православных церквей в память о князе Киевской Руси Владимире Великом к 1000-летию его преставления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр - министр культуры Вячеслав Кириленко.

”28 июля в 19.00 состоится торжественный молебен в честь святого равноапостольного великого князя Киевского Владимира”, - сказал он.

Кириленко уточнил, что в ходе церемонии пройдет торжественное заседание Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, что позволит привлечь к чествованию представителей нехристианских вероисповеданий.

По его словам, в молебне примут участие только представители православных церквей.

По словам министра, 28 июля в 16.00 в Национальной опере в Киеве состоится торжественная академия в честь князя Владимира.

По его словам, в обоих мероприятиях должны принять участие первые лица государства.

Кроме того, 27 июля в 14.00 Украинская Православная Церковь проведет молебен у памятника князю в Киеве, после чего состоится крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры.

В свою очередь 28 июля в 10.00 во Владимирском соборе Украинская православная церковь Киевского патриархата проведет торжественную литургию, после которой состоится крестный ход к Владимирской горке.