На Закарпатье действует 1801 религиозная организация, 37 вероисповеданий, течений и направлений, из которых 1700 религиозных общин, 61 монастырь, 6 духовных учебных заведений, 8 миссионерских обществ, 9 религиозных братств, 3 центра и 14 управлений.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

В религиозных организациях области работает 2054 священнослужителей, из которых 82 - граждане иностранных государств. При религиозных общинах действует 1056 воскресных школ. 1580 культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные.

В первом полугодии зарегистрированы уставы семи новообразовавшихся религиозных общин. Из них три - Украинской православной церкви, две - религиозных греко-католических общин, по одному - Украинской Православной церкви Киевского патриархата и методистской церкви.

В этом году рассмотрено и удовлетворено 51 заявление граждан о регистрации уставов религиозных общин в новой редакции: 31 - Украинской Православной церкви, 10 - религиозных греко-католических общин, 6 - римско-католической церкви, по одному Украинской Православной церкви Киевского патриархата, евангельских христиан-баптистов, христиан веры евангельской-пятидесятников и христианской церкви "Церковь Иисуса Христа".

В то же время ликвидирована деятельность организации "Религиозная община адвентистов седьмого дня с. Барбово Мукачевского района".