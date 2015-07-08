Филатов призвал политиков прекратить искусственные спекуляции на религиозную тему

Борьба с "еретиками" не менее опасна, чем деление украинцев на сорта, и политикам стоит прекратить искусственные спекуляции на религиозную тему.

Такое мнение на своей странице в социальной сети «Фейсбук» выразил народный депутат Украины и один из лидеров партии «Украинское объединение патриотов» («УКРОП») Борис Филатов.

"Борьба с Церковью не менее опасна, чем деление на украинцев на сорта. Нас уже делили когда-то "на Украину трех сортов", "схидняков и западенцев" и даже "галичан и жителей Юго-Востока". К чему это привело, рассказывать не надо", - написал Филатов.

По его мнению, церковь должна оставаться посредником между Богом и людьми, но само понятие церкви относится не к конкретному сооружению, а к верующим.

Слово это никогда не относилось к зданиям или храмам, а означало только собрание людей. Христос сказал: "там где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них" ( Мф. 18, 20 ). Напрягите свою фантазию и представьте себе, что Церковь это - и я и другие вам знакомые люди", - написал депутат.

По словам Филатова, спекуляции на тему религии расшатывают и без того непростую ситуацию в стране и поэтому их необходимо прекратить.

"Сегодня недобитки (депутаты от «Оппозиционного Блока» - ред.) снова начали разыгрывать те же карты. Раньше нас делили на сорта, а теперь на истинно верующих и еретиков. Церковь - это Корабль Небесный. И вместо того, чтобы грести на нем вместе с нами, православными христианами, не пытайтесь этот корабль утопить. Ведь если наш корабль пойдет ко дну, то вместе с ней захлебнемся мы все. И страна наша утонет", - резюмировал Филатов, добавив, что в данный момент он является церковным старостой Иоанно-Златоустовского храма Днепропетровской епархии УПЦ ( МП ).

Ранее депутат Днепропетровского горсовета от «Оппозиционного Блока» Светлана Епифанцева на своей странице в социальной сети «Фейсбук» объявила о том, что на местных выборах в городе будут конкурировать представители трех религий, «приписав» Бориса Филатова к иудеям.

"Похоже, что на следующих выборах ожидается конкуренция трех кандидатов. От Мечети - Загид Генадиевич Краснов (он же Хабибулаев Загидин Хабибулаевич). От Синагоги - Борис Альбертович Филатов и от православных, очень надеюсь, Вилкул Александр Юрьевич", - написала Епифанцева.