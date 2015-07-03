Президент подписал закон, который разрешает основывать религиозными организациями учебные заведения

Президент Украины подписал Закон Украины №498-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учреждения религиозными организациями учебных заведений".

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Закон был принят Верховной Радой Украины 2 июня 2015 года.

Согласно этому закону, религиозные организации, которые зарегистрированы в установленном законодательством порядке, могут быть учредителями (собственниками) высших, профессионально-технических, общеобразовательных и дошкольных учебных заведений. Изменения также касаются и внешкольных учебных заведений, в которых допускается деятельность религиозных организаций при условии, что они являются учредителями такого дошкольного учебного заведения.

Этот закон обеспечивает конституционное право верующих родителей или лиц, их заменяющих, на воспитание детей согласно своим собственным религиозным убеждениям.