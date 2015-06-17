Совет Церквей предлагает расширить в Конституции ценности семьи и права на жизнь

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций присоединился к процессу конституционной реформы и сформулировал свои предложения в Основной Закон Украины.

Представители церквей рассказали 15 июня во время пресс-конференции в Укринформе о сути изменений, предлагаемых Советом Церквей для учета Конституционной Комиссией и Верховной Радой, сообщает Институт религиозной свободы.

Религиозные деятели предлагают закрепить в Конституции Украины, что ценность жизни человека и его право на жизнь признаются государством "от зачатия и до естественной смерти". При этом брак определяется как "семейный союз между мужчиной и женщиной".

В статье Конституции о праве на приватность закрепляется гарантия тайны исповеди, в отношении которой не может быть никаких исключений и оснований для ограничения.

Совет Церквей также предлагает расширенное изложение статьи 35 Конституции Украины, которая гарантирует свободу мировоззрения и вероисповедания.

Согласно международным стандартам в этой сфере, предлагается, что осуществление этого права может быть ограничено законом только "при условии необходимости таких ограничений в демократическом обществе".

"Государство признает равноправие всех церквей и религиозных организаций, действующих на законных основаниях", – говорится в поправках Всеукраинского Совета Церквей. При этом "отделение церкви и религиозных организаций от государства никоим образом не означает ограничение или запрет их участия в общественной жизни".

Предполагается также, что церкви и религиозные организации в Украине независимы от государства, не подчиняются государству и в тоже время не вмешиваются в государственные дела и деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. А государство не вмешивается в деятельность церквей и религиозных организаций.

К тому же Совет Церквей предлагает определить в Конституции Украины, что "взаимоотношения между государством и церквями и религиозными организациями базируются на принципах партнерства и совместной деятельности на благо человека". Согласно этому подходу органы государственной власти и местного самоуправления "способствуют общественно-полезной деятельности церквей и религиозных организаций".

Напомним, в марте 2015 года Президент Украины создал Конституционную Комиссию и возложил на неё задачу обеспечить широкое общественное и профессиональное обсуждение предложений по проведению конституционной реформы в Украине.