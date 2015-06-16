Банк Латвии выпустил квадратную серебряную монету достоинством 5 евро с Богоматерью на аверсе

Банк Латвии выпускает юбилейную серебряную монету в честь 500-летнего юбилея Рижского замка, который был возведен еще в 1515 году. На аверсе монеты изображены фрагменты портала каменных ворот Рижского замка - горельефы Богоматери с Младенцем на руках и магистра Ливонского ордена Вальтера фон Плеттенберга, на реверсе – стилизованный вид Рижского замка с высоты птичьего полета, сообщает Благовест-инфо.

Оба горельефа созданы в стиле поздней готики и являются памятниками искусства государственного значения, а также древнейшими памятниками средневековья в Латвии.

Монету создали художники Иварс Друлле и Илзе Либиете. Монеты отчеканены на монетном дворе Faude & Huguenin SA (Швейцария). Минимальный тираж составит 7 000 экземпляров, цена одной монеты – 41,04 евро.

Данная монета является законным средством платежа на территории Латвии, однако маловероятно, что подобные монеты могут попасть в оборот, поскольку являются произведением искусства и очень востребованы у нумизматов.