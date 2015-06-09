Порошенко подписал закон об освобождении религиозных организаций от налогообложения недвижимости

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 420-VIII «О внесении изменений в статью 266 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от налогообложения недвижимости религиозных организаций».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Этот закон Верховная Рада приняла 14 мая. За него проголосовали 248 из 343 народных депутатов.

Предусмотренным законом изменением в статье 266 Налогового кодекса освобождаются от налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, объекты недвижимости, находящиеся в собственности религиозных организаций и использующиеся исключительно для обеспечения их уставной деятельности, включая объекты, в которых осуществляют деятельность основанные такими религиозными организациями благотворительные учреждения – приюты, интернаты, больницы и т.п., кроме объектов недвижимости, в которых осуществляется производственная и/или хозяйственная деятельность.

Законом рекомендуется органам местного самоуправления в месячный срок со дня его опубликования пересмотреть решение об установлении на 2015 год налога на имущество для объектов недвижимости, находящихся в собственности религиозных организаций.