Президент Украины подписал закон о введении института священнослужителей (капелланов) в учреждениях пенитенциарной службы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который регулирует деятельность священнослужителей (капелланов) в учреждениях Государственной пенитенциарной службы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон № 419-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования деятельности священнослужителей (капелланов) в органах и учреждениях, относящихся к сфере управления Государственной пенитенциарной службы Украины" Верховная Рада приняла 14 мая.

Закон регулирует вопросы деятельности священнослужителей в пенитенциарной системе, а именно: вводит пастырское опеку осужденных и лиц, взятых под стражу, осуществление которой возлагается на священнослужителей (капелланов), уполномоченных религиозными организациями, уставы которых зарегистрированы в установленном законом порядке. Закон также закрепляет неприкосновенность и охрану законом тайны исповеди осужденных и лиц, взятых под стражу.

Организация пастырской опеки осужденных предусматривает создание в пенитенциарной системе совещательного органа для осуществления координации пастырской опеки осужденных, порядка специальной подготовки священнослужителей и возможности посещения капелланами учреждений исполнения наказаний.

Согласно закону, администрация учреждений исполнения наказаний должна обеспечить конфиденциальность встреч осужденных со священнослужителями и содействовать в организации мероприятий душпастырской опеки осужденных.

В то же время, согласно этому закону, меры душпастырской опеки не должны нарушать установленный законом и другими нормативно-правовыми актами порядок исполнения и отбывания наказаний.