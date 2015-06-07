Парламентская коалиция в ВР Украины хочет улучшить законодательство о религии

Верховная Рада Украины одобрила План законодательного обеспечения реформ в Украине, который содержит ряд инициатив в сфере свободы совести и вероисповедания. За проект Постановления № 2986 на пленарном заседании 4 июня 2015 года проголосовали 256 депутатов парламентской коалиции и несколько других, сообщает ИРС.

В отличие от Коалиционного соглашения, в разделе VII «Национальный диалог. Гуманитарная политика» Плана содержится отдельный раздел, посвященный политике в сфере культуры, религии и духовности.

Среди реформ в этой сфере парламентское большинство планирует подготовить и принять следующие законопроекты:

- концепция государственно-конфессиональных отношений: IV квартал 2015–2016;

- о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно обеспечения права на мирные собрания и уточнения перечня контролирующих органов): II квартал 2015–2016;

- о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения института военного духовенства (капелланства) в Вооруженных Силах Украины, правоохранительных органах и других военных формированиях): IV квартал 2015–2016;

- о внесении изменений в Закон Украины «О защите общественной морали» (относительно усиления общественного контроля): III квартал 2015–2016.

Кроме этого, в сфере развития информационного общества и медиа предусматривается принятие проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно изъятия запрещенных тем и наказание за высказывания»: IV квартал 2015–2016.