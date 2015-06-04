Кличко выступил против проведения в столице "Марша равенства" за права ЛГБТ-сообщества

4 июня мэр Киева Виталий Кличко призвал организаторов «Марша равенства» за права ЛГБТ-сообщества не проводить шествие, запланированное на 6 июня.

«Сегодня, когда на Востоке Украины продолжается война, проводить массовые мероприятия, которые к тому же имеют неоднозначное восприятие в обществе, не к времени», – сказал Кличко.

Он отметил, что в Киеве не существует притеснений по каким-либо признакам, и каждому человеку гарантируется свободное выражение взглядов и убеждений. Вместе с тем, “Марш равенства” и в мирное время повышал градус напряжения в обществе, вызвал много споров.

Украинская Православная Церковь неоднократно выражала свое негативное отношение к проведению такого рода мероприятий и обращалась с просьбой запретить проведение «гей-парадов» в 2012 и 2014 гг. В этих годах запланированые марши под названием “Киевпрайд” были отменены.

По материалам пресс-службы мэра Киева