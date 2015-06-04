Церкви получили право создавать школы и университеты

Теперь религиозные организации смогут учреждать учебные заведения – детсады, техникумы, внешкольные учреждения, школы и университеты, которые будут лицензироваться и предоставлять образование госстандарта.

За это долгожданное историческое решение в Верховной Раде Украины 2 июня 2015 года проголосовали 237 парламентариев, сообщает Институт религиозной свободы.

В комментарии для ИРС соавтор закона профессор Виктор Еленский, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам культуры и духовности, отметил:

"Принятый Верховной Радой законопроект № 1447 является важным шагом в процессе десоветизации украинского образования и очень важным событием в обеспечении свободы совести в Украине. Право на создание общеобразовательных учебных заведений, которое предоставляется религиозным организациям, означает, что законодатель покончил с уникальной для Европы ситуацией: ведь в Европейском Союзе нет стран, которые бы запрещали Церквам открывать публичные школы и высшие учебные заведения. Более того: качество образования, которое предлагают, к примеру, католические университеты очень высоко".

Политик также отметил, что парламент прислушался к аргументам тех родителей, которые вправе определять, какое именно образование они хотели бы дать своим детям.

“За это право религиозные организации боролись более двух десятилетий. Им, как и правозащитникам и экспертам в области религиозной свободы, пришлось доказывать, что понимание принципа отделения Церкви от государства как такого, что означает сплошное изгнание Церкви из публичной сферы, является пониманием ленинско-сталинским. Что право религиозных организаций на учреждение общеобразовательных учебных заведений вовсе не означает торпедирование светского принципа образования”, – подчеркнул Виктор Еленский.

Депутат также отметил, что основанные учебные заведения будут проходить обычную процедуру аккредитации и лицензирования, придерживаться других требований Минобразования.

Председатель Комитета по вопросам науки и духовности Лилия Гриневич, представляя законопроект в парламенте, объяснила важность и необходимость этих изменений.

"Сегодня любая организация или частное лицо имеет право учредить школу, а религиозная организация не имеет такого права. И это полностью противоречит Закону Украины «О свободе совести и религиозных организациях», где закреплено право родителей воспитывать своих детей в соответствии со своими убеждениями и отношению к религии", – отметила она.

Председатель Комитета также подчеркнула: "Чтобы выдавать документы об образовании, эти школы должны пройти лицензирование, выполнять государственную программу и только в качестве дополнения создавать свою воспитательную систему".

Как сообщал ИРС, авторами законопроекта № 1447 выступили народные депутаты Павел Унгурян, Лилия Гриневич иВиктор Еленский (фракция «Народный фронт»). Такая инициатива уже более 20 лет обсуждалась в парламенте нескольких созывов, но только сейчас – после многих консультаций и совещаний – нашла понимание и поддержку народных избранников.

Следует отметить, что в Европе и США основанные церквями школы имеют историю уже в несколько сот лет, в основном пользуются популярностью из-за высокого качества образования, а в некоторых странах – получают прямое государственное финансирование.