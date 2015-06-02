Депутаты Верховной Рады Украины разрешили религиозным организациям учреждать учебные заведения

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учреждения религиозными организациями учебных заведений" (Регистрационный №1447).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 237 из 327 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом вносятся изменения в часть четвертую статьи 11 Закона Украины «Об общем среднем образовании». Ими предусмотрено, что религиозные организации, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законодательством порядке, могут быть учредителями (собственниками) общеобразовательных учебных заведений.

Также внесены изменения в Закон Украины «О дошкольном образовании». Ими предусмотрено, что в дошкольных учебных заведениях допускается деятельность религиозных организаций при условии, что они являются учредителями такого дошкольного учебного заведения.

Законом предусмотрено, что религиозные организации, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законодательством порядке, могут быть учредителями (собственниками) дошкольных учебных заведений.

В заключительных положениях отмечается, что этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через один месяц со дня, следующего за днем опубликования этого Закона.

Также указано, что Кабинет министров должен в течение одного месяца со дня вступления в силу этого Закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом и обеспечить пересмотр и приведение центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом; обеспечить вступление в силу соответствующих нормативно-правовых актов одновременно с введением в действие этого Закона.