Минкультуры и ОБСЕ повышают квалификацию госслужащих по делам религий

26-27 мая в Киеве по инициативе Министерства культуры Украины в рамках проекта ОБСЕ/БДИПЧ «Укрепление безопасности религиозных общин и других групп в Украине» состоялась Национальная встреча по вопросам взаимодействия государственных органов, ответственных за осуществление политики в сфере религии, а также свободы религии и убеждений, сообщает ИРС.

Во время восьми сессионных заседаний участники встречи обсудили: международные стандарты и национальное законодательство в сфере религии и убеждений; современные процессы и тенденции в Украине и других странах в контексте развития религиозных организаций; проблематику равенства, недискриминации и свободы религии и убеждений.

Состоялись плодотворные дискуссии между представителями областных структурных подразделений по делам религий, Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, ведущими отечественными и международными экспертами в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций, членами Экспертного совета при Минкультуры. В общем во встрече приняло участие около 100 человек.

Отдельное внимание было посвящено проблемам, которые возникают на практике. В частности, во время регистрации уставов и государственной регистрации религиозных организаций, оформления согласований на религиозную деятельность иностранцев, обеспечения конституционного права верующих на публичные мирные собрания и права на альтернативную (невоенную) службу по мобилизации.

По итогам Национальной встречи её участники приняли решение проводить консолидированную законотворческую работу между министерством и структурными профильными подразделениями областных госадминистраций и КГГА по усовершенствованию законодательства Украины в сфере государственно-конфессиональных отношений.