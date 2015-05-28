Компартия Китая подтвердила, что ее члены не могут быть верующими

05:50, 28 мая 2015
Государство
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Коммунистическая партия Китая подтвердила, что членство в ее рядах и религиозность  несовместимы. Верующим коммунистам пригрозили взысканиями. По информации из ряда источников, руководство КПК встревожено ростом религиозности среди рядовых членов партии, сообщает Благовест-инфо.

Центральная контрольно-дисциплинарная комиссия КПК подчеркнула, что тот факт, что некоторые партийцы – верующие, вызывает большую тревогу. Если беспартийным китайцам веровать разрешено, то члены партии – «борцы за коммунистическое сознание» – не имеют на это права, говорится в заявлении комиссии.

Компартия Китая насчитывает 87.6 млн. членов. Некоторые обозреватели считают, что более 10% коммунистов регулярно посещают храмы и церкви.

Власти КНР официально признают пять религий: даосизм, буддизм, католицизм, протестантизм и ислам.

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