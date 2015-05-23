В Нидерландах намерены ввести частичный запрет на ношение паранджи

Правительство Нидерландов заявило о намерении ввести частичный запрет на ношение в общественных местах паранджи и других видов одежды, полностью закрывающих лицо. Об этом сообщает «Главком».

Запрет, кроме паранджи, также коснется лыжных масок и шлемов. Такую одежду нельзя будет носить в общественном транспорте, в школах, медицинских и государственных учреждениях.

Как подчеркнул премьер-министр страны Марк Рютте, законопроект нельзя назвать дискриминационным по отношению к мусульманам, поскольку речь идет не только об исламской женской одежде.

Как пояснил министр внутренних дел страны Рональд Пластерк, мусульманки могут ходить по улице в парандже, но, заходя, например, в автобус, они должны открывать лицо.