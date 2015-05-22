ВР освободила религиозные организации от обязанности представлять сведения о своих бенефициарных владельцах

Верховная Рада освободила религиозные организации от обязанности представлять сведения о своих конечных выгодополучателях, учитывая их неприбыльный статус, сообщает ИРС.

Это предусмотрено законопроектом № 2896, который 21 мая принят во втором чтении и в целом большинством голосов народных депутатов всех фракций.

Закон среди прочего предусматривает, что религиозные организации не подают сведения госрегистратору о своем конечном бенефициарном собственнике (контроллере). Для остальных юридических лиц срок подачи таких сведений продлен еще на 4 месяца, то есть до 25 сентября.

Ожидается, что принятый закон вступит в силу в ближайшие дни – после подписания Президентом Украины и официального опубликования.