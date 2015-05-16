Верховная Рада Украины законодательно закрепила право арестованных и осужденных на тайну исповеди

Верховная Рада Украины приняла закон о деятельности священников-капелланов в органах и учреждениях пенитенциарной системы относительно осуществления душпастырской опеки среди арестованных и осужденных. Во втором чтении законопроект № 1154 поддержали 231 народный депутат во время голосования 14 мая, сообщает ИРС.

Парламент также учел предложения священнослужителей-капелланов о необходимости законодательного обеспечения права арестованных и осужденных на тайну исповеди.

В итоге в Уголовно-исполнительный кодекс Украины и Закон Украины «О предварительном заключении» внесено такое дополнение:

"Тайна исповеди неприкосновенна и охраняется законом. Запрещается обнародовать, фиксировать техническими средствами и воспроизводить любую информацию, полученную из исповеди. Сведения, полученные из исповеди, не могут быть предметом досудебного расследования, досудебного следствия или уголовного производства, использоваться в качестве доказательства. Никто ни в коем случае не может допрашивать священнослужителя, переводчика или другие лица по вопросам, связанным с конфиденциальностью исповеди".

Закон также устанавливает, что встречи священнослужителей (капелланов) с осужденными предоставляются во время, свободное от работы (учебы) осужденных, без ограничения количества встреч в месте, определенном администрацией учреждения исполнения наказаний. Подобная норма вводится также для лиц, арестованных на время проведения следственных действий по уголовным делам.

Для координации мероприятий душпастырской опеки осужденных центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний, создает совещательный орган, в состав которого включаются представители заинтересованных религиозных центров и управлений, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке.