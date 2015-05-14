Верховная Рада Украины утвердила льготы на недвижимость для УПЦ

14 мая на заседании Верховной Рады Украины был принят закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения недвижимости религиозных организаций", сообщает сайт rada.gov.ua.

Этим Законом дополнена статья 266 Налогового кодекса новым положением, согласно которому освобождаются от налогообложения жилая и нежилая недвижимость, находящаяся в собственности религиозных организаций Украины.

Следует отметить, что данным Законом признаются неправомерными решения, принятые отдельными местными органами власти, о лишении Украинской Православной Церкви льгот на недвижимость.