Порошенко присвоил звание ”Мать-героиня” 458 женщинам

15:26, 10 мая 2015
Государство
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания ”Мать-героиня” 458 многодетным матерям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, указ подписан по случаю Дня матери.

Почетное звание присваивается главой государства женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.

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