Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке и отмечанию 150-й годовщины со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого

29 апреля Кабинет Министров Украины утвердил план мероприятий по подготовке и отмечанию 150-й годовщины со дня рождения митрополита Украинской Греко-Католической Церкви Андрея Шептицкого, сообщает сайт kmu.gov.ua.

В соответствии с планом, в мае в Львовском музее истории религии пройдет международная научная конференция «История религий в Украине», посвященная памяти Андрея и Климентия Шептицких.

В июле Национальный банк выпустит в обращение памятную монету «Андрей Шептицкий», а «Укрпочта» выпустит марку и конверт «Первый день».

В конце года будут проведены научные конференции, посвященные различным аспектам деятельности митрополита, а также конкурсы ученических сочинений, книжные выставки, круглые столы и научные чтения в школах.

В Национальном музее имени Андрея Шептицкого состоится выставка «Митрополит Андрей Шептицкий - основатель Национального музея в Львове и меценат украинской общины», а также выставка по случаю юбилейной даты состоится в Музее истории города Киева.

В ноябре в Национальной опере состоится торжественная академия, посвященная 150-летию со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого.

Также предусмотрено проведение молодежных лагерей на родине митрополита в с. Прилбичи Яворивского района Львовской области; открытие туристско-экскурсионных маршрутов в места, связанные с жизнью и деятельностью митрополита Андрея Шептицкого. Кроме того, в Киеве планируется установить на Городском доме учителя мемориальную доску Андрею Шептицкому.