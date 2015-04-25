При МИД Украины создан Общественный совет по вопросам сотрудничества с религиозными организациями

При Министерстве иностранных дел Украины создан Общественный совет по вопросам сотрудничества с религиозными организациями. Первое (учредительное) заседание состоялось 24 апреля при участии Министра иностранных дел Украины Павла Климкина, сообщает ИРС.

Министр поблагодарил присутствующих представителей Церквей и религиозных организаций за поддержку и отметил важность государственно-конфессионального диалога. Он предложил сделать такие встречи регулярными, что позволит путем диалога найти ответы на проблемные вопросы и определить направления дальнейшего сотрудничества.

Председателем Общественного совета избран руководитель Института религиозной свободы Александр Заец. Функции секретаря будет выполнять сотрудник МИД.

Совет будет действовать как консультативно-совещательный орган, образованный при Министерстве иностранных дел Украины для налаживания эффективного взаимодействия Министерства с религиозной общественностью, учета общественного мнения при формировании и реализации государственной политики, рассмотрения, проведения консультаций и предоставления практических рекомендаций по решению вопросов, связанных с международной деятельностью украинских религиозных организаций.