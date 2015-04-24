В Египте из школьных учебников удалят религиозные тексты, призывающие к войне

Министерство образования Египта удалит из школьной программы религиозные тексты и упоминание исторических исламских деятелей, включая Саладина, исламского правителя, давшего отпор крестоносцам в 12 веке. Данная акция правительства направлена на борьбу с распространением идей экстремизма среди молодежи, передает AINA.

Также были удалены из учебной программы упоминания некоторых ссылок на Коран и Сунну, призывающих к военным действиям. В частности была удалена цитата из Сунны, в которой сообщается, что пророк Мухаммад сказал: «Мне велено сражаться с людьми до тех пор, пока они не станут говорить: «нет божества, кроме Аллаха».

Нововведение, нацеленное на уничтожение исламистской идеологии в Египте, уже вызвало массу недовольства со стороны радикально настроенных мусульман. Салафиты заявили о том, что новые власти страны объявили войну исламу.

Лидер салафитской партии «Нур» Юнус Махун осудил удаление упоминания Саладина и полководца Укбы, назвав этот акт «искажением истории, изменением исламской идентичности и капитуляцией».

Однако позиция министерства образования продолжает оставаться непреклонной. Согласно официальному докладу ведомства, «некоторые материалы в учебниках подстрекают молодежь к насилию и были введены в школьную программу под влиянием «Братьев мусульман».

«Это невообразимо, что идеи, которые мы считаем сакральными, побуждают целую нацию стать источником опасности, беспорядков, убийств и разрушений для окружающего мира», заявил президент Египта на встрече с ведущими исламскими богословами.

Седмица.Ru